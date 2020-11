Capelli, tutti i tagli e le acconciature anni ’90 da sperimentare adesso (e nel 2021) (Di venerdì 27 novembre 2020) Premete il tasto rewind, subito dopo forward: come nelle musicassette (ma che ne sanno i Gen Z?), il nastro si avvolge e riavvolge. Così capita che la moda e la bellezza guardino indietro per proiettarsi in avanti. Sappiamo bene che le tendenze sono cicliche, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E così, adesso più che mai, se parliamo di acconciature, pettinature e tagli di capelli, c’è un decennio del passato che sta furoreggiando sui feed Insta e TikTok: gli anni ’90. Praticamente impossibile non osservare sui social le celeb più cool con gli hair trend che si rifanno a quel decennio lontano, ma non troppo e, comunque, ancora molto vivo nel cuore di parecchie di noi (alzi la mano chi, tra le over 35, non ha mai messo una clip a farfalla tra i capelli). Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Premete il tasto rewind, subito dopo forward: come nelle musicassette (ma che ne sanno i Gen Z?), il nastro si avvolge e riavvolge. Così capita che la moda e la bellezza guardino indietro per proiettarsi in avanti. Sappiamo bene che le tendenze sono cicliche, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E così, adesso più che mai, se parliamo di acconciature, pettinature e tagli di capelli, c’è un decennio del passato che sta furoreggiando sui feed Insta e TikTok: gli anni ’90. Praticamente impossibile non osservare sui social le celeb più cool con gli hair trend che si rifanno a quel decennio lontano, ma non troppo e, comunque, ancora molto vivo nel cuore di parecchie di noi (alzi la mano chi, tra le over 35, non ha mai messo una clip a farfalla tra i capelli).

Scorrendo i feed su Instagram ora più che mai si ha una sensazione di deja vù. A provocarlo gli hairstyle delle celeb dal mood 100% Nineties. Tra space bun, flipped, tendrils, treccine, codini e blunt ...

Demet Özdemir irriconoscibile, capelli cortissimi e frangetta, riuscite a crederci? [FOTO]

Molto attiva sui social, Demet Özdemir ha pubblicato un suo scatto da bambina che ha riscosso un enorme successo.

Scorrendo i feed su Instagram ora più che mai si ha una sensazione di deja vù. A provocarlo gli hairstyle delle celeb dal mood 100% Nineties. Tra space bun, flipped, tendrils, treccine, codini e blunt ...

Demet Özdemir irriconoscibile, capelli cortissimi e frangetta, riuscite a crederci? [FOTO]

Molto attiva sui social, Demet Özdemir ha pubblicato un suo scatto da bambina che ha riscosso un enorme successo.