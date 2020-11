“Cane gettato nell’immondizia a Milano, nessuno ne parla”: la foto è stata scattata in Romania nel 2017 (Di venerdì 27 novembre 2020) “Cane gettato nell’immondizia a Milano”, tuona un post virale in libera circolazione in questi giorni. La terribile immagine (per usare un eufemismo) mostra il corpo senza vita di un cane gettato dentro un cassonetto dell’immondizia. L’immagine, secondo il post, sarebbe stata scattata a Milano e sarebbe recente, e nonostante si tratti di un fatto agghiacciante non viene riportata da altre testate. Cani buttati nell’immondizia nella civilissima Milano Ma nessuno ne parla! Già , è Milano! L’intoccabile! Fosse stata Napoli… Ancora una volta: un’immagine con testo non è un’informazione Nel rattristarci per dover ribadire anche di fronte a una tragedia che ogni occasione ... Leggi su bufale (Di venerdì 27 novembre 2020)”, tuona un post virale in libera circolazione in questi giorni. La terribile immagine (per usare un eufemismo) mostra il corpo senza vita di un canedentro un cassonetto dell’immondizia. L’immagine, secondo il post, sarebbee sarebbe recente, e nonostante si tratti di un fatto agghiacciante non viene riportata da altre testate. Cani buttatinella civilissimaMane parla! Già , è! L’intoccabile! FosseNapoli… Ancora una volta: un’immagine con testo non è un’informazione Nel rattristarci per dover ribadire anche di fronte a una tragedia che ogni occasione ...

