Campania, Speranza firma l'ordinanza: zona rossa fino al 3 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà a breve una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. l'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020. In sostanza la Regione Campania sarà zona rossa fino al prossimo Dpcm annunciato dal governo proprio per la data del 3 dicembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

