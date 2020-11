Campania resta zona rossa fino al 3 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) La Campania resta in zona rossa. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmera’ una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti; sara’ valida fino al 3 dicembre 2020. Pronta la risposta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo com’e’ noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l’unica zona rossa realmente esistente da noi e’ la zona dell’aglianico. Tutto il resto e’ propaganda. I controlli sono pari a zero. Sono in libera uscita tutti, tranne i venditori di pantofole di panno beige”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 27 novembre 2020) Lain. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmera’ una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti; sara’ validaal 32020. Pronta la risposta del governatore della, Vincenzo De Luca: “Apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo com’e’ noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l’unicarealmente esistente da noi e’ ladell’aglianico. Tutto il resto e’ propaganda. I controlli sono pari a zero. Sono in libera uscita tutti, tranne i venditori di pantofole di panno beige”. Consiglia

infoitinterno : Coronavirus, i dati sono meglio della Lombardia ma la Campania resta zona rossa - Flik85141015 : RT @zazoomblog: Scuola De Luca firma nuova ordinanza: in Campania resta chiusa - #Scuola #firma #nuova #ordinanza: - Notiziedi_it : Coronavirus, i dati sono meglio della Lombardia ma la Campania resta zona rossa - infoitinterno : Scuola, De Luca firma nuova ordinanza: in Campania resta chiusa - zazoomblog : Scuola De Luca firma nuova ordinanza: in Campania resta chiusa - #Scuola #firma #nuova #ordinanza: -