Calciomercato Juventus, sgarbo Raiola: lo porta in Spagna (Di venerdì 27 novembre 2020) Mino Raiola è spesso stato il regista di trattative riguardanti la Juventus tanto in entrata quanto in uscita. Fu lui a portare sia Matuidi che Pogba alla Juve, così come grazie a le sue intermediazioni entrambi furono poi stati ceduti. Anche nelle prossime sessioni di Calciomercato torneremo sicuramente a sentirne parlare in ottica bianconera, sono molti infatti i possibili obiettivi della Juventus in procura dall'agente olandese. Uno di questi, stando alle ultime notizie, sarebbe stato dirottato dallo stesso Raiola verso la Spagna, per quello che sembra un vero e proprio sgarbo ai bianconeri. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica: Juventus pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: ...

