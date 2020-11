Calciomercato Juventus, scelto il vice Cuadrado: possibile soluzione a zero (Di venerdì 27 novembre 2020) In questa prima parte di stagione, la fascia destra della Juventus porta il nome di una freccia colombiana: Juan Cuadrado. Il numero 16 bianconero, è una pedina inamovibile dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo, il quale non ne potrebbe proprio fare a meno. L’ex Chelsea è uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere a disposizione, proprio per la sua grande attitudine al sacrificio per il bene della squadra e così è stato praticamente fin dal suo primo giorno all’ombra della Mole. Cuadrado gioca bene sia nel ruolo di ala destra, che in posizione più arretrata, avendo imparato bene a gestire anche i tempi dei vari ripiegamenti difensivi. Detto questo, però, la Juventus potrebbe andare incontro a dei problemi nel caso in cui il colombiano dovesse subire degli infortuni o non possa essere disponibile; ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 27 novembre 2020) In questa prima parte di stagione, la fascia destra dellaporta il nome di una freccia colombiana: Juan. Il numero 16 bianconero, è una pedina inamovibile dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo, il quale non ne potrebbe proprio fare a meno. L’ex Chelsea è uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere a disposizione, proprio per la sua grande attitudine al sacrificio per il bene della squadra e così è stato praticamente fin dal suo primo giorno all’ombra della Mole.gioca bene sia nel ruolo di ala destra, che in posizione più arretrata, avendo imparato bene a gestire anche i tempi dei vari ripiegamenti difensivi. Detto questo, però, lapotrebbe andare incontro a dei problemi nel caso in cui il colombiano dovesse subire degli infortuni o non possa essere disponibile; ...

