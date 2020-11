Calciomercato Juventus | Paratici in azione | il punto sugli affari in uscita

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sono tanti i nomi dei giocatori accostati allanelle ultime settimane. Ilinvernale potrebbe essere una grande occasione non solo per quanto riguarda gli arrivi. La ‘Vecchia Signora’ attualmente si trova nella posizione di dover decidere anche chi mandar via, anche se in questo caso, i nomi chiacchierati non sono pochi. Da Maurizio Sarri a Sami Khedira fino a Dybala e Bentancur, Fabioavrà tanto lavoro da fare. Prima verranno sistemate queste questioni, prima il mercato può sbloccarsi. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, conferme dal Portogallo: "Si è offerto ai bianconeri" LEGGI ANCHE:, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo Fabio, dirigente della...