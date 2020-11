Calciomercato Juventus | nuovo affare con Raiola | Paratici al lavoro

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ildellanon dorme mai. I bianconeri sembrano destinati ad essere i padroni del mercato invernale: i colpi in attesa ci sono, bisognerà vedere su quale reparto puntare per primo. L’urgenza di avere uncentrocampista pare evidente ma è da tenere d’occhio anche l’ipotesi che Fabiopossa puntare ad un difensore. Proprio per quest’ultimo ruolo, nelle ultime ore, sembra si siano registrate delle novità importanti e soprattutto relative ad un profilo di assoluta prospettiva. LEGGI ANCHE:, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE:, ritorno di fiamma:vola in Inghilterra Riccardo Calafiori, difensore della ...

BombeDiVlad : ?? La #Juventus alla ricerca di un accordo con #Sarri per la risoluzione del contratto ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - calciomercatoit : ?? #Juventus - Dalla risoluzione all'ipotesi #Inter: le ultime su #Sarri ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ? #Juventus - Brilla la stella di #Haaland: meglio di #Ronaldo, i motivi - BombeDiVlad : ??? #Milan, il #ManchesterUnited non molla #Calhanoglu: la #Juventus resta vigile, fiuta l'affare?? #LBDV… - haru_champ20ns : Calciomercato Juventus, possibile colpo a Manchester | Tutti i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Il calciomercato della Juventus non dorme mai. I bianconeri sembrano destinati ad essere i padroni del mercato invernale: i colpi in attesa ci sono, ...E' di nuovo tempo di tornare in campo per la Juventus di Andrea Pirlo, che dopo aver battuto in Champions il Ferencvaros è attesa dalla trasferta di Le ultime sulla sfida delle 18 di domani al Ciro Vi ...