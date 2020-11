Calcio femminile, Serie A ferma in vista di Danimarca-Italia. Le azzurre hanno bisogno di un pari per qualificarsi (Di venerdì 27 novembre 2020) Mettere da parte i pensieri negativi del ko contro la Danimarca a Empoli e pensare alla sfida in terra danese il 1° dicembre a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionale Italiana di Calcio femminile che tornerà in scena nella fase a gironi di qualificazione agli Europei del 2022. La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro la capolista del girone B, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle azzurre. Le calciatrici del Bel Paese, per questo, cercheranno di uscire dal campo di gioco con un risultato confortante (un pareggio o una vittoria), puntando poi alla vittoria senza e senza ma contro Israele (match da recuperare e rinviato per la questione Covid-19). In caso di quattro punti in due partite, le azzurre rientrerebbero nelle migliori tre seconde classificate dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Mettere da parte i pensieri negativi del ko contro laa Empoli e pensare alla sfida in terra danese il 1° dicembre a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionalena diche tornerà in scena nella fase a gironi di qualificazione agli Europei del 2022. La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro la capolista del girone B, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle. Le calciatrici del Bel Paese, per questo, cercheranno di uscire dal campo di gioco con un risultato confortante (un pareggio o una vittoria), puntando poi alla vittoria senza e senza ma contro Israele (match da recuperare e rinviato per la questione Covid-19). In caso di quattro punti in due partite, lerientrerebbero nelle migliori tre seconde classificate dei ...

