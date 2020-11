Calcio a 5 | Italia | i 21 convocati di Bellarte per il raduno di dicembre

(Di venerdì 27 novembre 2020) Per Massimo, ct della nazionalena dia 5, il dado è tratto. Il nuovo tecnico azzurro ha infatti diramato le convocazioni relative alche si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 29 novembre al 62020, che sostituisce l’impegno – rinviato – relativo alla prima gara di qualificazione agli Europei 2022, che avrebbe dovuto vedere l’battersi col Belgio. Il tecnico pugliese ha scelto quindi di selezionare 21 giocatori, per dare seguito al meeting avvenuto a Novarello (NO) ormai un paio di mesi fa, inserendo 4 novità nel suo roster: Simone Achilli (2001) dell’Olimpus Roma, il pivot dell’Acqua&Sapone Gui, la stella dell’Avellino Fantecele e il difensore della Feldi Eboli Bissoni. Di seguito l’elenco di tutti e 21 i ...

Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - Anto_Giovinazzi : La magia del calcio in un piede, il sinistro, che ha trasformato i sogni in realtà e ha riscattato con un pallone i… - UNICEF_Italia : Ciascuno di noi serba il proprio ricordo di #Maradona. A noi piace ricordarlo con queste straordinarie immagini gir… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coppa Italia, sorteggio ottavi: Inter a Firenze - mewmewtokyo : Oggi sono rompiscatole, sono polemica e provocatrice: C’è chi da importanza al calcio chi invece agli scacchi...e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italia

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...In conferenza stampa pregara, l’allenatore Ivan Juric ha commentato la situazione. «Il calcio a volte è strano perché le due gare, in Coppa Italia e in campionato contro il Sassuolo, in cui abbiamo ...