Calabria, salta anche la nomina di Agostino Miozzo per la carica di commissario alla Sanità (Di venerdì 27 novembre 2020) A venti giorni dalle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli , la Calabria è ancora senza commissario alla Sanità. salta, infatti, l'ipotesi della nomina di Agostino Miozzo , coordinatore del Comitato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) A venti giorni dalle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli , laè ancora senza, infatti, l'ipotesi delladi, coordinatore del Comitato ...

matteosalvinimi : Salta il quarto “commissario” per la Sanità della #Calabria in pochi giorni. Roba da matti, un governo così incompe… - repubblica : Calabria, salta anche il nome di Agostino Miozzo per la carica di commissario alla sanità [di Annalisa Cuzzocrea] [… - fanpage : Calabria, salta anche la nomina di Narciso Mostarda - PaolotiZ : RT @Agenzia_Ansa: #Calabria, salta l'ipotesi di #Miozzo commissario alla #Sanità. Non sarebbero state accettate le sue condizioni per l'in… - granbarro : RT @Agenzia_Ansa: #Calabria, salta l'ipotesi di #Miozzo commissario alla #Sanità. Non sarebbero state accettate le sue condizioni per l'in… -