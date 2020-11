Calabria, prefetto Longo nominato nuovo commissario per la sanità (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha deliberato la nomina del prefetto Guido Nicolò Longo a commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.“Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”, ha commentato su Twitter il premier Giuseppe Conte. Longo, 67 anni, ha ricoperto vari incarichi sia alla Squadra Mobile di Reggio Calabria che di Palermo, per poi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha deliberato la nomina delGuido Nicolòad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione.“Ilper lacalabrese è ilGuido. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesa della legalità”, ha commentato su Twitter il premier Giuseppe Conte., 67 anni, ha ricoperto vari incarichi sia alla Squadra Mobile di Reggioche di Palermo, per poi ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - TgLa7 : #Calabria: il prefetto Guido Nicolo' Longo sarà il nuovo commissario alla sanità - repubblica : Cdm, il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario della Calabria - helmvergara1 : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato… - Mosange : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato… -