Calabria: prefetto Guido Longo è il nuovo commissario alla sanità (Di venerdì 27 novembre 2020) 'Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalita'' scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, di concerto con ...

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, di concerto con ...ha deliberato la nomina del prefetto Guido Nicolò Longo a commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria. Nel 2017, Longo ...