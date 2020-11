Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste' (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Non esiste", "se vogliono metterci in contatto con lui per convincerci, perdono solo tempo: il nostro è un no secco e convinto". I parlamentari calabresi del M5S non ci stanno. Quando, saltato l'ennesimo nome per il ruolo di commissario alla sanità in Calabria, rispunta quello del manager dell'Asl Rm6 Narciso Mostarda, scatta il niet degli eletti grillini. "Su Mostarda abbiamo avuto nei giorni scorsi una videoconferenza tra di noi - raccontano all'Adnkronos - quando il suo nome era spuntato e la nostra risposta era stata chiara: non vogliamo nomine politiche". Mostarda, un passato da assessore dem nel Comune di Frosinone, viene considerato tale, tanto più che tra i 5 Stelle rimbalzano voci che lo vedrebbero molto vicino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Non", "se vogliono metterci in contatto con lui per convincerci, perdono solo tempo: il nostro è un no secco e convinto". Idel M5S non ci stanno. Quando, saltato l'ennesimo nome per il ruolo dialla sanità in, rispunta quello del manager dell'Asl Rm6 Narciso, scatta il niet degli eletti grillini. "Suabbiamo avuto nei giorni scorsi una videoconferenza tra di noi - raccontano all'Adnkronos - quando il suo nome era spuntato e la nostra risposta era stata chiara: non vogliamo nomine politiche"., un passato da assessore dem nel Comune di Frosinone, viene considerato tale, tanto più che tra i 5 Stelle rimbalzano voci che lo vedrebbero molto vicino a ...

LegaSalvini : #SALVINI: “FINCHÉ C’È #MORRA PARLAMENTARI LEGA FUORI DA COMMISSIONE ANTIMAFIA” - TV7Benevento : Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste' (2)... - TV7Benevento : Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste'... - maurxz : Caro governo ad oggi no sei riuscito a garantire un commissario per la sanità in Calabria. Siamo in zona rossa per… - marialetiziama9 : RT @LegaSalvini: #SALVINI: “FINCHÉ C’È #MORRA PARLAMENTARI LEGA FUORI DA COMMISSIONE ANTIMAFIA” -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria parlamentari Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste' (2) La Sicilia Ormai si sfiora il ridicolo: in Calabria salta il nome di Miozzo e rispunta Mostarda

Ma venuto meno il nome di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts, ecco che torna il nome del manager dell'Asl capitolina. A quanto apprende l'Adnkronos, nelle prossime ore ...

Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, ‘Mostarda commissario non esiste’ (2)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Dopo il primo no, arriva un’altra riunione, stavolta con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che cerca di limare, di calmare gli animi degli eletti ca ...

Ma venuto meno il nome di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts, ecco che torna il nome del manager dell'Asl capitolina. A quanto apprende l'Adnkronos, nelle prossime ore ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Dopo il primo no, arriva un’altra riunione, stavolta con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che cerca di limare, di calmare gli animi degli eletti ca ...