Calabria: Miozzo non sarà il commissario alla Salute (Di venerdì 27 novembre 2020) Calabria ancora senza commissario alla Salute. Miozzo chiede garanzie al Governo, il Governo declina e così salta la nomina Non c'è pace per la Calabria. Da quasi un mese la Calabria è senza un commissario alla Salute nel pieno di un'emergenza sanitaria nazionale. Il paradosso di un Paese che non riesce a gestire uno dei territori più difficili della nostra stessa nazione. Miozzo, chirurgo specializzato in ginecologia e braccio destro di Bertolaso negli anni d'oro della Protezione Civile, aveva accettato di diventare il nuovo commissario ma a delle condizioni. Le condizioni chieste dal chirurgo per diventare il commissaria alla Salute della ...

