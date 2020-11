Calabria, Longo commissarioConte: "Uomo delle istituzioni" (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il nuovo commissario per la sanita' calabrese e' il prefetto Guido Longo. Un Uomo delle istituzioni, che ha gia' operato in Calabria, sempre a difesa della legalita'". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il nuovo commissario per la sanita' calabrese e' il prefetto Guido. Un, che ha gia' operato in, sempre a difesa della legalita'". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Segui su affaritaliani.it

