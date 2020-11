Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni. Liguria e Sicilia gialle. Speranza firma la nuova ordinanza. Sarà in vigore da domenica (Di venerdì 27 novembre 2020) Tre regioni si apprestano a cambiare colore e passare dalla zona rossa, quella a massimo rischio di contagio, a quella intermedia arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, infatti, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le regioni Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza Sarà in vigore dal 29 novembre. Il nuovo provvedimento prevede, inoltre, il passaggio da arancioni a gialle di Liguria e Sicilia. “I numeri in questi ultimi giorni sono sempre stati positivi, continuano a esserlo, però non bisogna abbassare la guardia, bisogna tenere conto che siamo ancora in una situazione in cui il virus c’è ed è ancora pericoloso” ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Tre regioni si apprestano a cambiare colore e passare dalla zona rossa, quella a massimo rischio di contagio, a quella intermedia arancione. Il ministro della Salute, Roberto, infatti, firmerà unacon cui si dispone l’area arancione per le regioni. L’indal 29 novembre. Il nuovo provvedimento prevede, inoltre, il passaggio dadi. “I numeri in questi ultimi giorni sono sempre stati positivi, continuano a esserlo, però non bisogna abbassare la guardia, bisogna tenere conto che siamo ancora in una situazione in cui il virus c’è ed è ancora pericoloso” ha ...

Agenzia_Ansa : Ordinanza di Speranza: arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia #ANSA - TgLa7 : #Speranza firmerà nuova #ordinanza per colori #Regioni: area #arancione per #Calabria, #Lombardia e #Piemonte.… - MediasetTgcom24 : Speranza: Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancione - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Ordinanza di Speranza: Arancione Calabria, Lombardia, Piemonte, area gialla per Liguria e Sicilia, la Campania… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Ordinanza di Speranza: Arancione Calabria, Lombardia, Piemonte, area gialla per Liguria e Sicilia, la Campania… -