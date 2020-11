Calabria, il nuovo commissario alla Sanità è Guido Longo (Di venerdì 27 novembre 2020) La Calabria ha finalmente un nuovo commissario alla Sanità: si tratta dell’ex prefetto di Vibo Valentia Guido Longo. “Il nuovo commissario per la Sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”, ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La nomina è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri di oggi, 27 novembre 2020. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Laha finalmente un: si tratta dell’ex prefetto di Vibo Valentia. “Ilper lacalabrese è il prefetto. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesa della legalità”, ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La nomina è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri di oggi, 27 novembre 2020. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, ha ...

