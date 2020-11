Calabria | Guido Longo nuovo commissario e chissà quanto durerà

(Di venerdì 27 novembre 2020)è ildella. Questa la decisione del Consiglio dei Ministri, arrivata pochi minuti fa. E alla fine il Consiglio dei Ministri ha deciso. La decisione è arrivata poco fa, ma in realtà se ne discute da tempo. Sarà, ex prefetto di Vibo Valentia, ildella. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Chi è Guido Longo, il nuovo Commissario alla Sanità in Calabria. L’ex prefetto di Vibo Valentia è nato il è nato il 24 maggio del 1953. È Guido Longo il nuovo Commissario alla Sanità in Regione ...Dopo quattro stop and go, finalmente la Calabria avrà il suo commissario per la Sanità. Si tratta del prefetto Guido Nicolò Longo che in passato è stato prefetto di Vibo. A nominarlo il consiglio dei ...