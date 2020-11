Calabria, Guido Longo nuovo commissario alla Sanità: ok del Consiglio dei ministri (Di venerdì 27 novembre 2020) A venti giorni dalle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli , è stato nominato il nuovo commissario alla Sanità in Calabria . Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera alla nomina del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) A venti giorni dalle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli , è stato nominato ilin. Ildeiha infatti dato il via liberanomina del ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - TgLa7 : #Calabria: il prefetto Guido Nicolo' Longo sarà il nuovo commissario alla sanità - repubblica : Cdm, il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario della Calabria - prato_vilma : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato… - ScarlettKKH : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Guido Calabria, Guido Longo commissario alla sanità Adnkronos Calabria, Guido Longo è il nuovo commissario alla sanità

È stata emanata la bozza della libera che, stasera, entrerà in Consiglio dei Ministri per la nomina di Guido Longo come commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi ...

Calabria: Bonafede, 'Longo scelta giusta, con lui Stato presente'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con ...

È stata emanata la bozza della libera che, stasera, entrerà in Consiglio dei Ministri per la nomina di Guido Longo come commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi ...Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con ...