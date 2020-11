Calabria, Guido Longo è il nuovo commissario alla sanità (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo settimane di caos, la Calabria sembra star ritrovando un equilibrio e Guido Longo sarà il commissario alla sanità È stata emanata la bozza della libera che, stasera, entrerà in Consiglio dei Ministri per la nomina di Guido Longo come commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo settimane di caos, lasembra star ritrovando un equilibrio esarà ilÈ stata emanata la bozza della libera che, stasera, entrerà in Consiglio dei Ministri per la nomina dicomead acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario L'articolo proviene da Inews.it.

