Calabria | è il prefetto Guido Longo il nuovo commissario per la sanità

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Guido Nicolo’ Longo, ex prefetto di Vibo Valentia, a quanto si apprende, sara’ nominato commissario per la Sanita’ in Calabria. Il Consiglio dei ministri e’ riunito per scegliere il nome del commissario dopo che, questa mattina, è tramontata anche l’ipotesti di Agostino Miozzo, coordinatore del Cts.

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - TgLa7 : #Calabria: il prefetto Guido Nicolo' Longo sarà il nuovo commissario alla sanità - repubblica : Cdm, il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario della Calabria - socialsud : #Calabria :nominato il prefetto #Longo, la sfida è che superi il #weekend #commissariocalabria - Noe_Urdangaray : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria prefetto

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità". Lo ..."Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità" scrive in un tweet il presidente del ...