Calabria, è Guido Longo il nuovo commissario alla sanità: “Per amore della Calabria” (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo numerosi tira e molla, è stato ufficializzato il nome del nuovo commissario alla sanità della regione Calabria, recentemente declassata in “zona arancione“: trattasi del prefetto Guido Longo, come ufficializzato dal Premier Giuseppe Conte attraverso i propri account social: “Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”. Profilo differente Dopo le ultime settimane che sono state costellate da situazioni ai limiti dell’imbarazzante, con più di qualche nome che è stato ufficializzato e poi “saltato” per diverse ... Leggi su giornal (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo numerosi tira e molla, è stato ufficializzato il nome delregione, recentemente declassata in “zona arancione“: trattasi del prefetto, come ufficializzato dal Premier Giuseppe Conte attraverso i propri account social: “Ilper lacalabrese è il prefetto. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesalegalità”. Profilo differente Dopo le ultime settimane che sono state costellate da situazioni ai limiti dell’imbarazzante, con più di qualche nome che è stato ufficializzato e poi “saltato” per diverse ...

