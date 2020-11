Calabria | Conte | ' Longo uomo istituzioni | sempre difeso legalità'

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido. Undelle, che ha già operato ina difesa della". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe

ilriformista : #Calabria, ennesimo fallimento di #Conte: salta anche la nomina di #Miozzo a commissario - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Caos governo sulla Calabria… - ilriformista : L'annuncio del premier Conte #calabria #GuidoLongo #commissariocalabria - GanzoSwan : RT @AntonelloRago: Ma in #Calabria, come commissario alla sanità, caro Presidente Conte & company, metterci un medico, magari un anestesist… - valeriariccioni : RT @Radio1Rai: Il prefetto Guido Longo è stato nominato commissario alla Sanità della #Calabria. “Un uomo delle istituzioni, che ha già o… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Conte

Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, in un tweet.È attualmente in corso il Consiglio dei Ministri: tra le questioni sul tavolo anche il nome del futuro commissario alla sanità in Calabria.