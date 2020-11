Calabria, arriva il prefetto Longo. Sarà la volta buona? (Di venerdì 27 novembre 2020) Prosegue, e potrebbe finalmente avere trovato un suo epilogo, la telenovela sulla nomina del commissario alla Sanità in Calabria. Al termine di un consiglio dei ministri molto rapido sarebbe infine stato nominato il prefetto Guido Longo a nuovo commissario alla sanità in Calabria. La riunione del Cdm è durata solo il tempo della nomina. Solo stamane, l’ultimo nome che era saltato per il posto in questione era stato quello di Agostino Miozzo. La ragione? Il capo del Comitato tecnico scientifico avrebbe presentato a palazzo Chigi alcune condizioni irrinunciabili per intervenire sull’emergenza calabrese e la gestione della pandemia di Coronavirus. La notizia della nomina arriva in concomitanza con quella della firma, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, dell’ordinanza che trasforma la ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Prosegue, e potrebbe finalmente avere trovato un suo epilogo, la telenovela sulla nomina del commissario alla Sanità in. Al termine di un consiglio dei ministri molto rapido sarebbe infine stato nominato ilGuidoa nuovo commissario alla sanità in. La riunione del Cdm è durata solo il tempo della nomina. Solo stamane, l’ultimo nome che era saltato per il posto in questione era stato quello di Agostino Miozzo. La ragione? Il capo del Comitato tecnico scientifico avrebbe presentato a palazzo Chigi alcune condizioni irrinunciabili per intervenire sull’emergenza calabrese e la gestione della pandemia di Coronavirus. La notizia della nominain concomitanza con quella della firma, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, dell’ordinanza che trasforma la ...

AnnamariaBriola : RT @massimo4951: NUTELLA È dolcissima Ha circa 4 mesi, sarà una taglia media. Si affida vaccinata, chippata e sverminata. Per una casa pie… - Nick_Karter_ : RT @massimo4951: NUTELLA È dolcissima Ha circa 4 mesi, sarà una taglia media. Si affida vaccinata, chippata e sverminata. Per una casa pie… - Antonia87129533 : RT @massimo4951: NUTELLA È dolcissima Ha circa 4 mesi, sarà una taglia media. Si affida vaccinata, chippata e sverminata. Per una casa pie… - ilquotidianoweb : Arriva il commissario della Sanità Calabrese: sarà il prefetto Guido Longo - francoridolfi : Arriva il commissario della Sanità Calabrese: sarà il prefetto Guido Longo -