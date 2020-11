Cabrini su Maradona | “Se avesse giocato nella Juve sarebbe ancora vivo”

(Di venerdì 27 novembre 2020) Fa rumore la dichiarazione di Antoniosul coinvolgimento dell’ambiente napoletano“caduta” di Diego ArmandoNon usa mezzi termini, il Campione del mondo ’82 Antonio, nel commentare la dipartita di Diego Armando. “E’ stato una leggenda vivente e un avversario gentiluomo – dicea Irpinia Tv di Avellino – che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio.qui con noi se fosse venuto allaperché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato”. Un’uscita che farà storcere il naso a più di qualche tifoso partenopeo, evidentemente stanco di ...

SkyTG24 : Maradona, Cabrini: “Se fosse venuto alla Juve sarebbe ancora vivo” - repubblica : Cabrini: 'Se Maradona avesse giocato nella Juve sarebbe ancora vivo' - salvoguzzi : Dopo la #Pausini , anche #cabrini !! #perle #Maradona - LelloPinto : RT @LelloPinto: Sig.#Cabrini a Torino si sniffa più che a Napoli. Da sempre. Perché è una città ricca e piena di benessere. Diego amava gli… - LelloPinto : Sig.#Cabrini a Torino si sniffa più che a Napoli. Da sempre. Perché è una città ricca e piena di benessere. Diego a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cabrini Maradona

Diego Armando Maradona è venuto a mancare da due giorni e tantissimi esponenti del mondo del pallone hanno voluto dire la loro sulla scomparsa del più grande giocatore della storia del calcio, a detta ..."Maradona sarebbe ancora vivo se all'epoca fosse stato della Juve e non del Napoli". Lo ha dichiarato Antonio Cabrini, campione del Mondo nel 1982 e per tredici stagioni punto di forza bianconero, in ...