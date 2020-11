Cabrini | ' Se Maradona fosse stato della Juventus sarebbe ancora vivo'

(Di sabato 28 novembre 2020) (fotoAnsa) ' Seavesse giocato nella, non solo avrebbe potuto vincere molto di più, ma forse oggiqui. Sì,qui perché l'ambiente lo avrebbe ...

Agenzia_Ansa : ' Se fosse stato alla #Juve sarebbe ancora vivo': cosi Antonio #Cabrini su #Maradona. Poi all'ANSA si scusa: 'le mi… - Sport_Mediaset : #Maradona, #Cabrini: 'Ancora vivo se fosse stato alla #Juve. L'amore di #Napoli forte e malato'. #SportMediaset… - CrisMar60460019 : @Francalidia4 @FrancisJUnder12 Grazie per questo virgolettato, io la penso come Cabrini e ora leggo che anche Maradona lo pensava. - levrierog : #Maradona #Cabrini #Mughini #Salvini PROSSIMO CONCERTO DELLA #Pausini A #BuenosAires : HOLAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!… - Giuliarondina20 : RT @DeerEwan: Cabrini: 'Se Maradona avesse giocato nella Juve sarebbe ancora vivo'. Se Jim Morrison avesse fatto parte dei Cugini di Camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Cabrini Maradona

Ha parlato della morte di Diego Maradona il suo ex rivale in campo Antonio Cabrini, giocatore della Juve, che ha detto la sua sul Pibe de Oro.Michael Jordan uno dei più grandi cestisti della storia si è reso protagonista di un bellissimo gesto donando in beneficenza, gli introiti ...