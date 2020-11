Cabrini afferma | ' Maradona sarebbe ancora vivo se all' epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli' '

(Di venerdì 27 novembre 2020) Antonio, campione del Mondo nel 1982 e per tredici stagioni giocatore, hato: "se all'e non del'' ...

CarmineGranato3 : @SkyTG24 Cabrini, non abbiamo la prova di ciò che afferma lei. Alla Juve Maradona sarebbe durato 27 ore, forse. -

Ultime Notizie dalla rete : Cabrini afferma

Tuttosport

L'ex campione bianconero durante un'intervista sostiene che Maradona sarebbe ancora vivo se fosse stato un giocatore della Juventus ...NAPOLI - "Maradona sarebbe ancora vivo se all'epoca fosse stato della Juve e non del Napoli". È quanto afferma Antonio Cabrini, ex terzino per 13 anni elemento di spicco bianconero, campione del Mondo ...