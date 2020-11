Brescia, Donnarumma annuncia: «Anche io positivo al Covid-19» (Di venerdì 27 novembre 2020) Alfredo Donnarumma ha comunicato di essere positivo al Covid-19 Prosegue l’emergenza Covid-19 in casa Brescia. L’attaccante delle Rondinelle Alfredo Donnarumma ha infatti comunicato, attraverso il suo profilo Instagram, di essere risultato positivo al Coronavirus. «È toccato Anche a me: positivo al Covid-19. Intanto ci tengo a rassicurare tutti, sto bene e non ho alcun sintomo. Sono a casa, purtroppo isolato da mia moglie e dai miei figli. Mi manca il contatto con loro, ma so che questo brutto periodo passerà presto. Mi manca il campo e mi manca il pallone, ma tornerò ad allenarmi nei prossimi giorni quando questo maledetto virus mi avrà abbandonato. È un momento delicato per tutti e bisogna fare attenzione, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Alfredoha comunicato di essereal-19 Prosegue l’emergenza-19 in casa. L’attaccante delle Rondinelle Alfredoha infatti comunicato, attraverso il suo profilo Instagram, di essere risultatoal Coronavirus. «È toccatoa me:al-19. Intanto ci tengo a rassicurare tutti, sto bene e non ho alcun sintomo. Sono a casa, purtroppo isolato da mia moglie e dai miei figli. Mi manca il contatto con loro, ma so che questo brutto periodo passerà presto. Mi manca il campo e mi manca il pallone, ma tornerò ad allenarmi nei prossimi giorni quando questo maledetto virus mi avrà abbandonato. È un momento delicato per tutti e bisogna fare attenzione, ...

