Boxe | Mike Tyson vs Roy Jones | un match di esibizione Regolamento diverso dal solito | la guida completa

Mike Tyson e Roy Jones Jr. promettono grandissimo spettacolo nel match che andrà in scena sabato 28 novembre allo Staples Center di Los Angeles. Iron Mike ha affermato che lascerà andare le mani come piace a lui, il suo avversario ha dichiarato che non sa cosa aspettarsi da una persona bipolare e che potrebbe succedere di tutto. Si preannuncia una battaglia, ma va precisato che non sarà un incontro "classico": il Regolamento di questa contesa, infatti, è molto particolare e ben diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere per altri match di primo piano. Partiamo col dire che si tratta formalmente di un'esibizione. Sarà anche vero che i due pugili non si nasconderanno e che punteranno a fare bella figura, ma comunque a livello ...

