Botta e risposta Vasco Rossi-Laura Pausini su Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) Inedito Botta e risposta nel nome di Maradona tra Laura Pausini e Vasco Rossi sui social. I due cantanti non si sono punzecchiati direttamente ma il commento del rocker di Zocca era palesemente una risposta a tutti i detrattori di Diego, compresa la Pausini. Laura Pausini su Twitter ha commentato la scomparsa di Maradona: "In Italia fa più notizia l`addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l`addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate" post poi cancellato. La cantante si è poi scusata affermando che le sue parole erano state fraintese, troppo tardi, migliaia di post ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) Ineditonel nome ditrasui social. I due cantanti non si sono punzecchiati direttamente ma il commento del rocker di Zocca era palesemente unaa tutti i detrattori di Diego, compresa lasu Twitter ha commentato la scomparsa di: "In Italia fa più notizia l`addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l`addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate" post poi cancellato. La cantante si è poi scusata affermando che le sue parole erano state fraintese, troppo tardi, migliaia di post ...

Il ricordo di Maradona unisce l'Italia

Diego gli sorrise e gli rispose: ‘Perché ero più vicino con la testa che con il piede’. Il Pibe televisivamente era perfetto, botta e risposta. Specialmente con il feeling che si era creato tra loro ...

