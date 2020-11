Borussia Dortmund, Zorc blinda Haaland: «Lo vedo con noi per tanto tempo» (Di venerdì 27 novembre 2020) Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato di Erling Haaland. Futuro ancora in giallo-nero per il norvegese Micheal Zorc, in conferenza stampa, blinda Haaland e assicura il suo futuro al Borussia Dortmund. Ecco le sue parole sul norvegese. «Ho la sensazione che ora abbiamo un maggiore equilibrio rispetto alla stagione precedente. Emana una grande carica positiva. È un bene per tutti noi e non credo che rallenterà la sua crescita. Lo vedo con noi ancora per molto tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Michael, direttore sportivo del, ha parlato di Erling. Futuro ancora in giallo-nero per il norvegese Micheal, in conferenza stampa,e assicura il suo futuro al. Ecco le sue parole sul norvegese. «Ho la sensazione che ora abbiamo un maggiore equilibrio rispetto alla stagione precedente. Emana una grande carica positiva. È un bene per tutti noi e non credo che rallenterà la sua crescita. Locon noi ancora per molto». Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 5 - Henrikh #Mkhitaryan ha segnato 5 gol nelle sue prime 8 presenze stagionali in Serie A: superando il suo precede… - junews24com : Zorc (ds Borussia Dortmund): «Haaland? Lo vedo con noi ancora per molto» - - NandoPiscopo1 : @Jnterista_9 Che poi per dire, hakimi ha fatto tante partite sia con il 4231 che con il 3421/343 nel Borussia Dortm… - Frankiessl1900 : #Lazio, #Lotito-#Peruzzi nelle ultime ore, a quanto pare, ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti, con la c… - GiacomoMoreali : @borelli_carlo @MatteDibo De Paul buon giocatore ancora a Udine a 26 anni, Szoboszlai è uno di quei giocatori da Bo… -