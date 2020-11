Borussia Dortmund-Colonia (sabato, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 28 novembre 2020) Il duello tra Borussia Dortmund e 1. FC Köln (il nome originale in tedesco) una volta veniva chiamato Westschlager. Tale attributo è fuori luogo di questi tempi. Questo certamente vale ancora per i tifosi, ma oggi c’è un enorme divario tra i due club. Pertanto, i giallorossi sono nettamente favoriti. La squadra di Lucien Favre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 28 novembre 2020) Il duello trae 1. FC Köln (il nome originale in tedesco) una volta veniva chiamato Westschlager. Tale attributo è fuori luogo di questi tempi. Questo certamente vale ancora per i tifosi, ma oggi c’è un enorme divario tra i due club. Pertanto, i giallorossi sono nettamente favoriti. La squadra di Lucien Favre InfoBetting: Scommesse Sportive e

OptaPaolo : 5 - Henrikh #Mkhitaryan ha segnato 5 gol nelle sue prime 8 presenze stagionali in Serie A: superando il suo precede… - sportface2016 : #calcio #Bundesliga, le formazioni ufficiali di #borussiadortmund-#Colonia - infobetting : Borussia Dortmund-Colonia (sabato, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, - infoitsport : Dal Borussia Dortmund arriva all'Inter Matthias Zerber, new entry nel management. 'Non vedo l'ora' - facciacalcio : Il difensore tedesco Michael Schulz con la maglia del Borussia Dortmund -