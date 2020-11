Borsa Italiana | Promotica debutta oggi su AIM Italia

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Tele) –, agenzia operativa nel settore del loyalty marketing inche si propone come partner per progettare, organizzare e gestire operazioni e campagne promozionali atte a fidelizzare la clientela, è la sedicesima ammissione da inizio anno sul mercato didedicato alle piccole e medie imprese e porta a 134 il numero delle società attualmente quotate su AIM. In fase di collocamento– si legge in una nota di– ha raccolto 4,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15% (16,77% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a circa 28 milioni di euro. La società è stata ...

cicheresta1 : RT @f_burla: Parmalat, Borsa Italiana, Fca, Bnl, Bulgari, Edison, Fiat Ferroviaria, Credito Valtellinese, Gucci, Pomellato, gli occhi punta… - fiorani_pat : borsa italiana chiude a 0.68% spread btp bund 114...non vanno bene ne' l'uno ne' l'altro...meno male ci pensa il Si… - EnricoOrange : RT @f_burla: Parmalat, Borsa Italiana, Fca, Bnl, Bulgari, Edison, Fiat Ferroviaria, Credito Valtellinese, Gucci, Pomellato, gli occhi punta… - MSator : RT @f_burla: Parmalat, Borsa Italiana, Fca, Bnl, Bulgari, Edison, Fiat Ferroviaria, Credito Valtellinese, Gucci, Pomellato, gli occhi punta… - RobertaDeNegri1 : RT @f_burla: Parmalat, Borsa Italiana, Fca, Bnl, Bulgari, Edison, Fiat Ferroviaria, Credito Valtellinese, Gucci, Pomellato, gli occhi punta… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Italiana

In fase di collocamento Promotica – si legge in una nota di Borsa Italiana – ha raccolto 4,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 15% (16,77% assumendo l'integrale esercizio ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...