Bonus ristorazione, c'è la proroga al 15 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Slitta dal 28 novembre al 15 dicembre il termine ultimo per richiedere il contributo Fondo ristorazione, il contributo da 1.000 a 10.000 euro, per l'acquisto di prodotti delle filiere agricole e agroalimentari del nostro Paese. Le richieste vanno fatte attraverso il portale della ristorazione o presso gli sportelli degli uffici postali (rispettivamente entro le ore 23.59 per la domanda online e entro gli orari di chiusura del giorno stesso degli uffici postali). Fondo ristorazione, proroga al 15 dicembre Ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo avranno tempo fino al 15 dicembre 2020 per richiedere il contributo fondo ristorazione riconosciuto per gli acquisti effettuati a partire dal 14 ...

e risorse tutt'altro che mirate (si ricordi il bonus 600 euro) ben poco è arrivato a chi davvero rischia la bancarotta. La ristorazione, certo, ma anche tanti settori che, seppure in analoga ...

Slitta dal 28 novembre 2020 al 15 dicembre 2020 il termine per la richiesta del contributo a fondo perduto istituito per il settore della ristorazione dal decreto Agosto.

