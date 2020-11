Bonus 1.000 euro, chi ha diritto alle indennità per stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo previste dal decreto Ristori (Di venerdì 27 novembre 2020) Ai blocchi di partenza le domande per ottenere le nuove indennità da 1000 euro previste dal decreto Ristori per alcune categorie di lavoratori, dagli stagionali ai somministrati del turismo agli intermittenti fino ai lavoratori dello spettacolo. L’Inps ha appena pubblicato la circolare con i dettagli. Chi ha già ricevuto l’indennità in base al decreto Agosto non deve fare domanda, gli altri devono presentarla all’istituto previdenziale – a breve sarà disponibile il modello – e hanno tempo fino al 18 dicembre. Ecco chi ha diritto ai nuovi aiuti. L’Inps ricorda che non sono cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza (Rem), con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Ai blocchi di partenza le domande per ottenere le nuoveda 1000dalper alcune categorie di, dagliai somministrati del turismo aglifino ai. L’Inps ha appena pubblicato la circolare con i dettagli. Chi ha già ricevuto l’in base alAgosto non deve fare domanda, gli altri devono presentarla all’istituto previdenziale – a breve sarà disponibile il mo– e hanno tempo fino al 18 dicembre. Ecco chi haai nuovi aiuti. L’Inps ricorda che non sono cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza (Rem), con ...

