Bonaccini | «Emilia Romagna tornerà gialla Domenica negozi aperti | a scuola anche il pomeriggio»

(Di venerdì 27 novembre 2020) L'potrebbe presto tornare zona: se non subito, tra una settimana. A dirlo è il Governatore della Regione Stefano, che ospite...

bizcommunityit : Emilia-Romagna, Bonaccini: 'Probabile riapertura dei negozi questa domenica' - orizzontescuola : Emilia-Romagna, nuova ordinanza di Bonaccini: negozi riaperti la domenica - Sestopoterecom : Covid, Bonaccini: Emilia-Romagna ‘zona gialla’ da prossima settimana - AndreawBenn : RT @LaNotiziaTweet: Emilia-Romagna, #Bonaccini pronto a riaprire i negozi da domenica. “I numeri ci dicono che possiamo passare in zona gia… - LaNotiziaTweet : Emilia-Romagna, #Bonaccini pronto a riaprire i negozi da domenica. “I numeri ci dicono che possiamo passare in zona… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini Emilia

La Regione riprogramma i Fondi Ue e destina 190 milioni di euro alle aziende sanitarie per rafforzare la risposta all’emergenza Covid-19. Via libera dalla Commissione europea, e ...Le grandi strutture di vendita continueranno a rimanere chiuse nei festivi e prefestivi, cosi' come i centri e i parchi commerciali, a differenza di quelle medie, di superficie fino a 2.500 metri quad ...