Bollettino Covid oggi | contagi in calo a Milano e Monza Aumentano a Varese e Como

fattoquotidiano : Parole del Commissario all’emergenza Domenico Arcuri poco dopo la diffusione del bollettino Covid del 26 novembre [… - Adnkronos : ++Covid Veneto, altri 3.418 contagi e 60 morti: bollettino++ - SkyTG24 : ?? Calano i ricoveri di 354 unità (ora 33.684) e le terapie intensive di 64 (ora 3.782). Tutti gli aggiornamenti e i… - MarcoSestito2 : RT @SkyTG24: ?? ?? ?? Le Regioni #Calabria, #Lombardia e #Piemonte sono entrate in #zonaarancione. ?? ?? ?? #Liguria e #Sicilia diventano giall… - Andre_Inter4 : RT @SkyTG24: ?? ?? ?? Le Regioni #Calabria, #Lombardia e #Piemonte sono entrate in #zonaarancione. ?? ?? ?? #Liguria e #Sicilia diventano giall… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Il Messaggero

ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo dei contagi in Italia. Secondo i dati forniti dal Bollettino del ministero della Salute sono 28.352 i nuovi casi di sogetti positivi (ieri erano stati 29.003). Crescono ...Sono 1.566 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il totale degli attuali positivi passa quindi a 39.083. Di questi 1.539 sono ricoverati in regime ordinario (-6) e 250 in terapia ...