Bollettino Coronavirus Lazio oggi 27 novembre (Di venerdì 27 novembre 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del Bollettino della Regione di oggi dopo i 2.260 casi e i 69 decessi di ieri: articolo in aggiornamento Il Bollettino di ieri sul Coronavirus nel Lazio "Si passa all'azione sullo scandalo dei tamponi in ritardo che sta interessando Roma, e non solo. L'associazione Codici ha inviato una diffida alla Asl Roma 3, chiedendo al tempo stesso un'ispezione alla Regione Lazio, sulla scia delle segnaLazioni prevenute da cittadini che da settimane attendono di ricevere i risultati del test effettuato presso il drive in di Casal Bernocchi e lamentano anche difficolta' nel mettersi in contatto con i numeri di assistenza". E' quanto comunica in una nota Codici. "Stiamo trattando casi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Bollettino Covid oggi 27 novembre: dati sui contagi da Coronavirus nelle Marche il Resto del Carlino Coronavirus in Toscana: oggi c'è un "giallo" dei morti

68 ricoverati in meno nei posti letto Covid, .3 in terapia intensiva Ecco il bollettino regionale sul Coronavirus di oggi 27 novembre in Toscana. "Sono 1.117 i positivi in più rispetto a ieri (611 ...

Coronavirus, Zaia "In Veneto calano ricoveri ma 60 morti in più"

Questi i dati del bollettino odierno Covid in Veneto. Si registrano -3 ricoverati e -2 pazienti in terapia intensiva, ma allo stesso tempo +60 morti. "Non è un trend però sicuramente è un ...

