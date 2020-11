Bollettino Coronavirus in Italia: 29.003 positivi e 822 decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Ministero della Salute ci comunica i nuovi dati con il Bollettino datato 26 novembre. In Italia, nell’arco di 24 ore, sono stati effettuati 232.711 tamponi di cui 29.003 risultano positivi. I decessi sono 822. Differenti i numeri di ieri: i nuovi casi sono stati 25.853 su 230.007 tamponi eseguiti e i morti ammontavano a 722. La percentuale positivi-tamponi è salita al 12,4% diversamente da ieri che era 11,2%. I numeri dall’inizio della pandemia fanno rabbrividire: il Coronavirus ha colpito 1.509.875 persone e le vittime fino ad ora sono 52.850. Da quando ha avuto inizio la seconda ondata, i ricoverati in terapia intensiva e coloro in area medica sono calati: la giornata di oggi ne conta rispettivamente 3.846 e 34.038. Ieri, invece, le terapie intensive contavano 3.848 pazienti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Ministero della Salute ci comunica i nuovi dati con ildatato 26 novembre. In, nell’arco di 24 ore, sono stati effettuati 232.711 tamponi di cui 29.003 risultano. Isono 822. Differenti i numeri di ieri: i nuovi casi sono stati 25.853 su 230.007 tamponi eseguiti e i morti ammontavano a 722. La percentuale-tamponi è salita al 12,4% diversamente da ieri che era 11,2%. I numeri dall’inizio della pandemia fanno rabbrividire: ilha colpito 1.509.875 persone e le vittime fino ad ora sono 52.850. Da quando ha avuto inizio la seconda ondata, i ricoverati in terapia intensiva e coloro in area medica sono calati: la giornata di oggi ne conta rispettivamente 3.846 e 34.038. Ieri, invece, le terapie intensive contavano 3.848 pazienti ...

