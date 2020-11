Bollettino Coronavirus del 27 Novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) In data 27 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +1,87% (ieri +1,95%) con 1.538.217 contagiati totali, 669.647 dimissioni/guarigioni (+35.467) e 53.677 deceduti (+827); 787.893 infezioni in corso (-7.952). Elaborati 222.803 tamponi (ieri 232.711 ); 28.352 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,72% (ieri 12,46%). Ricoverati con sintomi -354 (33.684); terapie intensive -64 (3.782). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.389; Veneto 3.418; Piemonte 3.149; Campania 2.924; Lazio 2.276; Emilia Romagna 2.165; Puglia 1.737; Sicilia 1.566; Toscana 1.117. In Lombardia curva +1,37% (ieri +1,47%) con 40.931 tamponi (ieri 44.231) e 5.589 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,16% (ieri 12,88%); 398.044 contagiati totali; ricoverati -127 (7.869); terapie intensive -9 (925); 181 decessi (21.393).Uno sguardo, oggi, all’evoluzione della pandemia a livello mondiale secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 novembre 2020) In data 27l’incremento nazionale dei casi è +1,87% (ieri +1,95%) con 1.538.217 contagiati totali, 669.647 dimissioni/guarigioni (+35.467) e 53.677 deceduti (+827); 787.893 infezioni in corso (-7.952). Elaborati 222.803 tamponi (ieri 232.711 ); 28.352 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,72% (ieri 12,46%). Ricoverati con sintomi -354 (33.684); terapie intensive -64 (3.782). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.389; Veneto 3.418; Piemonte 3.149; Campania 2.924; Lazio 2.276; Emilia Romagna 2.165; Puglia 1.737; Sicilia 1.566; Toscana 1.117. In Lombardia curva +1,37% (ieri +1,47%) con 40.931 tamponi (ieri 44.231) e 5.589 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,16% (ieri 12,88%); 398.044 contagiati totali; ricoverati -127 (7.869); terapie intensive -9 (925); 181 decessi (21.393).Uno sguardo, oggi, all’evoluzione della pandemia a livello mondiale secondo ...

