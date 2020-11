Bollettino coronavirus 27 novembre: Iss: indice Rt nazionale sceso a 1,08 (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 27 novembre con gli aggiornamenti riguardanti l’epidemia da Covid-19 in Italia. Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 27 novembre, dichiara 28.352 nuovi positivi e 827 decessi. indice Rt Nel periodo 4-17 novembre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,08. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 27con gli aggiornamenti riguardanti l’epidemia da Covid-19 in Italia. Ildel ministero della Salute di oggi 27, dichiara 28.352 nuovi positivi e 827 decessi.Rt Nel periodo 4-172020, l’di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,08. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

