Bollettino 27 novembre: Lombardia in zona arancione, e le altre? (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo le ultime indiscrezioni la regione lombarda dovrebbe passare dalla zona rossa a quella arancione. E le altre? Tra le notizie più rilevanti della giornata potrebbe esserci il passaggio in zona arancione della Lombardia, finalmente fuor dalla zona rossa, tra la soddisfazione del suo governatore, Attilio Fontana, che ha poco fa, postato la notizia sui social. La regione quindi, secondo i criteri stabiliti dal Governo, dovrebbe essere fuori dalla zona rossa. A questo punto incuriosisce sapere cosa succederà alle altre regioni italiane in zona rossa, considerato che la Lombardia, almeno stando alle ultime notizie, non è che se passasse benissimo in quanto ad emergenza.

