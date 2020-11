BlackFriday 2020 libri: ecco la promozione (Di venerdì 27 novembre 2020) eccoci ritrovati anche questa mattina con un’immancabile articolo sul BlackFriday 2020, che, come oramai tutti saprete, è oggi, 27 novembre, ancora, ricordiamo che ogni anno la data varia, in quanto corrisponde all’ultimo venerdì del mese di Novembre, il venerdì a seguito alla festa del Ringraziamento, una ricorrenza americana, ma questo evento è arrivato da anni anche in Italia. Con il Black Friday è possibile fare grandi acquisti spendendo meno del normale, quindi un ottimo modo per fare shopping, magari anche per anticiparsi con l’acquisto dei regali di natale. Nell’articolo di oggi andremo a concentrarci sulle offerte che riguardano i libri, e se parliamo di libri non si può non parlare della Feltrinelli. Tutti gli appassionati di lettura conoscono sicuramente la Feltrinelli, durante il Black ... Leggi su giornal (Di venerdì 27 novembre 2020)ci ritrovati anche questa mattina con un’immancabile articolo sul, che, come oramai tutti saprete, è oggi, 27 novembre, ancora, ricordiamo che ogni anno la data varia, in quanto corrisponde all’ultimo venerdì del mese di Novembre, il venerdì a seguito alla festa del Ringraziamento, una ricorrenza americana, ma questo evento è arrivato da anni anche in Italia. Con il Black Friday è possibile fare grandi acquisti spendendo meno del normale, quindi un ottimo modo per fare shopping, magari anche per anticiparsi con l’acquisto dei regali di natale. Nell’articolo di oggi andremo a concentrarci sulle offerte che riguardano i, e se parliamo dinon si può non parlare della Feltrinelli. Tutti gli appassionati di lettura conoscono sicuramente la Feltrinelli, durante il Black ...

ProfLuxury : #Amazon overdose di #promozioni ed #eventi in vista dello #shopping #BlackFriday di #Natale ai tempi del #Covid19 - confcommerciomi : RT @Barbieri1Marco: I negozi chiusi per il secondo lockdown perdono l’opportunità del #BlackFriday a vantaggio dei giganti del web. E ciò s… - wordweb81 : 4 migliori offerte #BlackFriday #Mediaworld su iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei il 27 novembre - Barbieri1Marco : I negozi chiusi per il secondo lockdown perdono l’opportunità del #BlackFriday a vantaggio dei giganti del web. E c… - ilfaroonline : #BlackFriday e #CyberMonday: boom di acquisti online ma attenti ai cyber criminali -