Black Friday, il giorno perfetto per dedicare un regalo sexy alla tua vita sessuale (Di venerdì 27 novembre 2020) Il sesso va d'accordo con il Black Friday. Nel periodo di sconti e promozioni come quello che caratterizza gli ultimi giorni di novembre, lo shopping può farsi a luci rosse. Non nel senso di luminarie led natalizie: potresti approfittare del Black Friday per fare acquisti per l'erotismo di coppia o per la sessualità individuale. Quest'anno più che mai considerato il calo di libido da lockdown e smart working prolungato. Il primo brand a essere sceso in campo per un Black Friday di benessere sessuale? Pornhub, che infatti anche quest'anno ha rilanciato la promozione per l'abbonamento Premium a vita a prezzi irrisori, o quasi. Dai sex toys alla lingerie, fino ai cofanetti esperenziali, ecco qualche idea di acquisto, per un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Il sesso va d'accordo con il. Nel periodo di sconti e promozioni come quello che caratterizza gli ultimi giorni di novembre, lo shopping può farsi a luci rosse. Non nel senso di luminarie led natalizie: potresti approfittare delper fare acquisti per l'erotismo di coppia o per la sessualità individuale. Quest'anno più che mai considerato il calo di libido da lockdown e smart working prolungato. Il primo brand a essere sceso in campo per undi benessere? Pornhub, che infatti anche quest'anno ha rilanciato la promozione per l'abbonamento Premium aa prezzi irrisori, o quasi. Dai sex toyslingerie, fino ai cofanetti esperenziali, ecco qualche idea di acquisto, per un ...

