Black Friday, i migliori tablet in offerta (Di venerdì 27 novembre 2020) Continuano le offerte Amazon in occasione del Black Friday, oggi in particolare ci soffermeremo su quelle che riguardano i tablet. Huawei MatePad Pro Un esempio di tali offerte è il Huawei MatePad Pro, uno degli ultimi realizzati dal noto brand, nonché uno dei migliori tablet Android disponibili in questo momento sul mercato, proposto a 399,90 euro rispetto agli originali 549 euro Dotato di un ottimo display, anche se di tipo IPS anziché OLED, il tablet presenta bordi arrotondati e un aspetto elegante e raffinato. Al suo interno monta lo stesso processore utilizzato dal nuovo smartphone P40 Pro, ossia il potente Kirin 990, che assicura ottime prestazioni, anche grazie a 6 GB di RAM. 128 GB di spazio per l'archiviazione e una batteria da 7250 mAh che promette fino a 12 ore di autonomia ...

