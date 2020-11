Black Friday: Fanatec annuncia imperdibili offerte per tantissime periferiche (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Black Friday è arrivato e, come sempre, ha portato con sé numerose offerte per tutti gli appassionati di videogiochi. Come avrete visto, in questo periodo sono disponibili tantissimi sconti su giochi, accessori e molto altro. Tra le aziende che hanno deciso di proporre i propri prodotti in offerta, troviamo Fanatec. La compagnia specializzata in periferiche destinate ai racing game ha annunciato le sue offerte per il Black Friday e, come potete vedere nell'elenco più in basso, sono parecchie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilè arrivato e, come sempre, ha portato con sé numeroseper tutti gli appassionati di videogiochi. Come avrete visto, in questo periodo sono disponibili tantissimi sconti su giochi, accessori e molto altro. Tra le aziende che hanno deciso di proporre i propri prodotti in offerta, troviamo. La compagnia specializzata indestinate ai racing game hato le sueper ile, come potete vedere nell'elenco più in basso, sono parecchie. Leggi altro...

team_world : Domani è il #BlackFriday: le offerte e gli sconti sono già attivi da diversi giorni, qui ti riassumiamo le migliori… - matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - arcteamsim : CI AVETE BOMBARDATI DI RICHIESTE PER SIMAGIC E TRAK RACER. GRAZIE A OGNUNO DI VOI! Vorrei ringraziare tutti coloro… - PrincessAlyciaa : buongiorno cagnette ?? o forse dovrei dire buon pomeriggio? oggi è black friday finalmente, aspetto regalini nei dms ?? #findom #FinD -