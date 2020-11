Black friday: ecco le migliori offerte (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Black friday è arrivato, e propone svariate offerte molto vantaggiose. Attenzione però alle truffe, o ai cosiddetti specchietti per le allodole. Non sempre infatti i prezzi proposti come in offerta sono veritieri, e molte volte i siti gonfiano il prezzo di partenza per rendere il prodotto appetibile e farlo passare per un’imperdibile occasione. È sempre bene dunque utilizzare i motori di ricerca per verificare il prezzo effettivo dei prodotti. Intanto di seguito riportiamo le offerte migliori e più affidabili del momento: Apple Watch Cassa in alluminio con Cinturino Sport a 285,99 euro da eGlobal Central, anziché 526 euro. Apple Watch misura il livello di ossigeno nel sangue e visualizza i parametri di fitness: registra e tiene traccia dei passi e degli allenamenti. Dotato di SOS ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilè arrivato, e propone svariatemolto vantaggiose. Attenzione però alle truffe, o ai cosiddetti specchietti per le allodole. Non sempre infatti i prezzi proposti come in offerta sono veritieri, e molte volte i siti gonfiano il prezzo di partenza per rendere il prodotto appetibile e farlo passare per un’imperdibile occasione. È sempre bene dunque utilizzare i motori di ricerca per verificare il prezzo effettivo dei prodotti. Intanto di seguito riportiamo lee più affidabili del momento: Apple Watch Cassa in alluminio con Cinturino Sport a 285,99 euro da eGlobal Central, anziché 526 euro. Apple Watch misura il livello di ossigeno nel sangue e visualizza i parametri di fitness: registra e tiene traccia dei passi e degli allenamenti. Dotato di SOS ...

