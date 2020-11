Black Friday | con il lockdown c’è solo Amazon Pro e contro nell’esperienza di alcune delle piccole imprese che usano la piattaforma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Alla fine ci siamo:. Il venerdì dei super sconti che riporta in nero (, appunto), e dunque in attivo, i bilanci dei negozianti. La Francia lo ha rinviato di una settimana, per attendere la fine del periodo di chiusura dei negozi, imposto per l’emergenza sanitaria. L’Italia non lo ha fatto, le varie categorie non hanno trovato un accordo, sebbene ancheavesse dato una disponibilità di massima, così come ha fatto in Francia., il gigante che si staglia sullo sfondo. Perché il motivo del rinvio è evidente: il rischio che le piattaforme on line possano avvantaggiarsi del venerdì dei super sconti più di quanto già non farebbero, vista la chiusura dei negozi tradizionali. Ci sono migliaia di negozi eaziende chela nostra ...