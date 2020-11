Black friday al via, non solo online Le proposte dei negozi di vicinato (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente del Distretto urbano del commercio di Bergamo: «Per il Black friday numerose attività, insieme alle associazioni di categoria e di via, hanno lanciato promozioni, sia on che off line». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente del Distretto urbano del commercio di Bergamo: «Per ilnumerose attività, insieme alle associazioni di categoria e di via, hanno lanciato promozioni, sia on che off line».

team_world : Domani è il #BlackFriday: le offerte e gli sconti sono già attivi da diversi giorni, qui ti riassumiamo le migliori… - matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - _martiEmme : Altro che black friday, io sono contenta perché oggi è giorno di paga. Lasciate che i bonifici vengano a me - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: Da Di Maio a Salvini, offerte da Black Friday per uscire dall'angolo -